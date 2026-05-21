ВХЛ возбудила производство по поводу поведения болельщиков «Югры» в матче с «Химиком»

Всероссийская хоккейная лига возбудила производство по поводу поведения болельщиков «Югры» в концовке второго матча финальной серии с «Химиком».

Olimpbet ВХЛ – плей-офф . Финал. 2-й матч
18 мая 2026, понедельник. 17:00 МСК
Югра
Ханты-Мансийск
Окончен
3 : 4
Химик
Воскресенск
0:1 Беляев (Лукин, Фролов) – 08:50 (5x5)     1:1 Теряев (Казаков, Мальцев) – 09:36 (5x4)     1:2 Лукьянцев (Варюшкин, Марышев) – 27:39 (5x5)     2:2 Попов (Елизаров) – 35:47 (5x5)     2:3 Мансуров (Беляев, Соколов) – 38:16 (5x5)     2:4 Кровяков (Коротких, Иванов) – 39:59 (5x4)     3:4 Казаков (Фаттахов) – 50:44 (5x5)    

«После окончания матча Второго этапа OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ №81 «Югра» г. Ханты-Мансийск — «Химик» г. Воскресенск, состоявшегося 18 мая 2026 года, болельщиками с трибун на лёд и в сторону скамеек для запасных игроков команд были брошены посторонние предметы.

Лигой инициировано возбуждение производства в Дисциплинарном комитете ФХР, инциденту будет дана правовая оценка и вынесены санкции в соответствии с Регламентом OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ», — говорится в сообщении на официальном сайте ВХЛ.

Напомним, в этом же эпизоде ВХЛ усмотрела дисциплинарное нарушение от главного тренера «Химика» Егора Башкатова и дисквалифицировала его на одну игру.

Главный тренер «Химика» Егор Башкатов дисквалифицирован на один матч
