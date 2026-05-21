ВХЛ возбудила производство по поводу поведения болельщиков «Югры» в матче с «Химиком»

Всероссийская хоккейная лига возбудила производство по поводу поведения болельщиков «Югры» в концовке второго матча финальной серии с «Химиком».
«После окончания матча Второго этапа OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ №81 «Югра» г. Ханты-Мансийск — «Химик» г. Воскресенск, состоявшегося 18 мая 2026 года, болельщиками с трибун на лёд и в сторону скамеек для запасных игроков команд были брошены посторонние предметы.
Лигой инициировано возбуждение производства в Дисциплинарном комитете ФХР, инциденту будет дана правовая оценка и вынесены санкции в соответствии с Регламентом OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ», — говорится в сообщении на официальном сайте ВХЛ.
Напомним, в этом же эпизоде ВХЛ усмотрела дисциплинарное нарушение от главного тренера «Химика» Егора Башкатова и дисквалифицировала его на одну игру.
- 21 мая 2026
