Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби рассказал, планирует ли он завершать карьеру в 2027 году

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби рассказал, планирует ли он завершать карьеру в 2027 году
Комментарии

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби заявил, что не планирует завершать карьеру летом 2027 года, когда истечёт срок его действующего контракта с клубом. 38-летний форвард ранее сказал, что будет решать вопрос о своём будущем после окончания каждого сезона.

– Я сказал это, потому что команда находится в таком положении. Есть смысл иметь такую ​​гибкость, учитывая потолок зарплат и то, кого из игроков мы сможем подписать. Конечно, ситуация может измениться. Мы с Кайлом Дубасом (генменеджер «Питтсбурга» – Прим. «Чемпионата») ещё даже не обсуждали новый договор. Но я поговорю с ним и с агентом этим летом. Если будет целесообразно подписать контракт на пару лет, то мы так и сделаем. Буду делать то, что лучше для команды.

– Может ли получиться, что следующий сезон станет для вас последним?
– Абсолютно точно нет. Хочу играть как можно дольше, – цитирует Кросби The Athletic.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Кросби набрал 74 (29+45) очка в 68 матчах. В плей-офф канадец набрал 5 (1+4) очков за шесть игр.

Материалы по теме
«Хочу ещё год отыграть в НХЛ». Малкин надеется остаться в «Питтсбурге», но готов ко всему
«Хочу ещё год отыграть в НХЛ». Малкин надеется остаться в «Питтсбурге», но готов ко всему
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android