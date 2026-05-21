Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби рассказал, планирует ли он завершать карьеру в 2027 году

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби заявил, что не планирует завершать карьеру летом 2027 года, когда истечёт срок его действующего контракта с клубом. 38-летний форвард ранее сказал, что будет решать вопрос о своём будущем после окончания каждого сезона.

– Я сказал это, потому что команда находится в таком положении. Есть смысл иметь такую ​​гибкость, учитывая потолок зарплат и то, кого из игроков мы сможем подписать. Конечно, ситуация может измениться. Мы с Кайлом Дубасом (генменеджер «Питтсбурга» – Прим. «Чемпионата») ещё даже не обсуждали новый договор. Но я поговорю с ним и с агентом этим летом. Если будет целесообразно подписать контракт на пару лет, то мы так и сделаем. Буду делать то, что лучше для команды.

– Может ли получиться, что следующий сезон станет для вас последним?

– Абсолютно точно нет. Хочу играть как можно дольше, – цитирует Кросби The Athletic.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Кросби набрал 74 (29+45) очка в 68 матчах. В плей-офф канадец набрал 5 (1+4) очков за шесть игр.