Олимпийский чемпион рассказал, в чём шанс «Ак Барса» обыграть «Локомотив» в финале

Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов поделился мнением о финальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Ак Барсом» (3-2).

– Надежды Казани на то, что Ярославль после семиматчевого полуфинала с Омском не хватит на второй марафон подряд, не оправдались. «Локомотив» выдержал темп, уверенно взял все нечётные игры финала и находится в шаге от трофея.

– За счёт чего «Локомотив» выдерживает?

– Сказывается длина скамейки. В каждой серии из нижних звеньев «Локомотива» выстреливают новые люди. Посмотрите, какая интересная роль в последних матчах, например, у форварда Кирьянова – у Казани таких открытий нет. За счёт глубины состава и молодёжного задора Ярославль прошёл Омск. Теперь по этому же сценарию идёт серия с Казанью.

– В чём шанс «Ак Барса»?

– В силовом давлении, агрессии, функциональной форме. Шестой матч даст ответ, остался ли бензин у «Ак Барса». Ещё один резерв Казани – легионеры. У Ярославля они – прежде всего Фрейз и Паник – на первых ролях в атаке. А вот иностранные форварды «Ак Барса» не так заряжены. Вспомните, например, как тренеры раскрыли в «Салавате Юлаеве» Хмелевски, там он был доминирующим форвардом. Почему же в Казани Хмелевски не в этой же роли, а лишь в эпизодической? Да и Тодд не так полезен, — цитирует Светлова Russia-Hockey.