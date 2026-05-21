Александр Овечкин и его жена сыграли в падел с телеведущей Ксенией Бородиной

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и его жена Анастасия сыграли в падел с телеведущей Ксенией Бородиной. 40-летний хоккеист с семьей прибыл в Москву после окончания регулярного чемпионата НХЛ. Четвёртым участником игры стал бизнесмен Максим Казанцев.

Соглашение 40‑летнего россиянина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона‑2025/2026. Ранее он объявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.

У Овечкина 929 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, он является рекордсменом лиги по этому показателю. На счету россиянина 1006 шайб во встречах НХЛ с учётом плей‑офф, рекорд принадлежит канадцу Уэйну Гретцки (1016 голов).