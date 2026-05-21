Губернатор Ярославской области взял отпуск, чтобы поддержать «Локомотив» в Казани

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев взял отпуск, чтобы присутствовать на шестом матче финала Кубка Гагарина — 2026 между «Локомотивом» и «Ак Барсом» (3-2). Игра пройдёт в Казани сегодня, 21 мая, и начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Ярославский клуб станет обладателем трофея в случае победы.

«Сегодня «Локомотиву» предстоит серьёзный матч в финале Кубка Гагарина. Взял два дня отпуска, чтобы поддержать нашу команду на месте, в Казани», – написал Евраев в своём телеграм-канале.

Напомним, ярославский клуб является действующим обладателем Кубка Гагарина.