Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Губернатор Ярославской области взял отпуск, чтобы поддержать «Локомотив» в Казани

Губернатор Ярославской области взял отпуск, чтобы поддержать «Локомотив» в Казани
Комментарии

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев взял отпуск, чтобы присутствовать на шестом матче финала Кубка Гагарина — 2026 между «Локомотивом» и «Ак Барсом» (3-2). Игра пройдёт в Казани сегодня, 21 мая, и начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Ярославский клуб станет обладателем трофея в случае победы.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
21 мая 2026, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сегодня «Локомотиву» предстоит серьёзный матч в финале Кубка Гагарина. Взял два дня отпуска, чтобы поддержать нашу команду на месте, в Казани», – написал Евраев в своём телеграм-канале.

Напомним, ярославский клуб является действующим обладателем Кубка Гагарина.

Материалы по теме
«Локомотив» — в шаге от второго Кубка Гагарина подряд! «Ак Барс» теперь приговорён?
«Локомотив» — в шаге от второго Кубка Гагарина подряд! «Ак Барс» теперь приговорён?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android