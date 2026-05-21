Главный тренер «Колорадо» — о травме Макара: он важный игрок, но нам нужно найти выход
Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар прокомментировал отсутствие защитника команды Кейла Макара в первом матче серии 1/2 финала Кубка Стэнли — 2026 с «Вегас Голден Найтс» (2:4, 0-1).
НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
21 мая 2026, четверг. 03:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 4
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Коглан (Саад, Сиссонс) – 32:29 0:2 Дорофеев (Марнер, Гертл) – 35:02 (pp) 0:3 Хауден (Хаттон) – 41:34 1:3 Ничушкин (Колтон) – 45:53 2:3 Ландеског (Маккиннон, Тэйвз) – 57:39 (pp) 2:4 Дауд (Айкел, Андерссон) – 59:15
«Он важный игрок, проводит много времени на льду. У нас были проблемы в некоторых моментах, которые являются его сильной стороной. Но он вне игры, поэтому нам нужно найти выход. Думаю, что ребята, которые играли сегодня, не только защитники, но и все остальные, способны на большее», – приводит слова Беднара сайт НХЛ.
27-летний защитник получил повреждение по ходу серии с «Миннесотой Уайлд» (4-1). Характер травмы и сроки восстановления игрока не уточняются.
