Главный тренер «Колорадо» — о травме Макара: он важный игрок, но нам нужно найти выход

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар прокомментировал отсутствие защитника команды Кейла Макара в первом матче серии 1/2 финала Кубка Стэнли — 2026 с «Вегас Голден Найтс» (2:4, 0-1).

«Он важный игрок, проводит много времени на льду. У нас были проблемы в некоторых моментах, которые являются его сильной стороной. Но он вне игры, поэтому нам нужно найти выход. Думаю, что ребята, которые играли сегодня, не только защитники, но и все остальные, способны на большее», – приводит слова Беднара сайт НХЛ.

27-летний защитник получил повреждение по ходу серии с «Миннесотой Уайлд» (4-1). Характер травмы и сроки восстановления игрока не уточняются.