Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Колорадо» — о травме Макара: он важный игрок, но нам нужно найти выход

Главный тренер «Колорадо» — о травме Макара: он важный игрок, но нам нужно найти выход
Комментарии

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар прокомментировал отсутствие защитника команды Кейла Макара в первом матче серии 1/2 финала Кубка Стэнли — 2026 с «Вегас Голден Найтс» (2:4, 0-1).

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
21 мая 2026, четверг. 03:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 4
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Коглан (Саад, Сиссонс) – 32:29     0:2 Дорофеев (Марнер, Гертл) – 35:02 (pp)     0:3 Хауден (Хаттон) – 41:34     1:3 Ничушкин (Колтон) – 45:53     2:3 Ландеског (Маккиннон, Тэйвз) – 57:39 (pp)     2:4 Дауд (Айкел, Андерссон) – 59:15    

«Он важный игрок, проводит много времени на льду. У нас были проблемы в некоторых моментах, которые являются его сильной стороной. Но он вне игры, поэтому нам нужно найти выход. Думаю, что ребята, которые играли сегодня, не только защитники, но и все остальные, способны на большее», – приводит слова Беднара сайт НХЛ.

27-летний защитник получил повреждение по ходу серии с «Миннесотой Уайлд» (4-1). Характер травмы и сроки восстановления игрока не уточняются.

Материалы по теме
Защитник «Колорадо» Кейл Макар может пропустить полуфинал Кубка Стэнли с «Вегасом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android