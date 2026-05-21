Светлов: не удивлюсь, если «Северсталь» уведёт Шипачёва у Минска

Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов поделился мыслями о будущем 39-летнего нападающего минского «Динамо» Вадима Шипачёва. Соглашение игрока с клубом рассчитано до 31 мая 2026 года.

– Не совсем понятно, почему после такого сильного сезона не очень активно продлевает своих лидеров минское «Динамо». В российской прессе много материалов о рекордсмене «Динамо» и КХЛ Шипачёве. Странно, что Минск пока молчит – и первый тысячник в КХЛ может выйти на рынок свободных агентов.

На мой взгляд, тут для «Динамо» риск. Сегодня в нашем хоккее центрфорвард – такое же дефицитное амплуа, как защитник, спрос на них самый высокий. В такой ситуации ряд российских клубов, думаю, поборется за Шипачёва.

– Какие это команды?

– Предположу, что в первую очередь – родная для Вадима «Северсталь». Игровая команда, в которой много молодёжи. А как показал пример Минска, рядом с Шипачёвым молодёжь стремительно растёт.

Плюс о Череповце в прессе почему-то мало пишут. С приходом Шипачёва и гонкой за рекордными очками «Северсталь» окажется в центре внимания. Красивая для региона история – воспитанник на закате карьеры приехал оформлять рекорды КХЛ в родной город. Так что не удивлюсь, если у Минска Вадима уведёт именно Череповец.

– Вас не настораживает то, что Шипачёву в следующем году – 40?

– Посмотрите на Александра Радулова, он уже на этом рубеже – и ничего, на 80 матчах сезона вместе с «Локомотивом» находится на пике. Шипачёв в прошедшем сезоне функционально тоже был в порядке. Как и Гусев в нашем, московском, «Динамо».

Тут скорее дело в соперниках. Уровень мастерства в лиге, увы, такой, что Радулов с Шипачёвым абсолютно конкурентоспособны и на старых запасах. Таковы реалии современного хоккея КХЛ, – приводит слова Светлова Russia-Hockey.