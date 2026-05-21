Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Лада» начала процесс погашения задолженности и сыграет в следующем сезоне КХЛ

«Лада» начала процесс погашения задолженности и сыграет в следующем сезоне КХЛ
Комментарии

Хоккейный клуб «Лада» объявил о подготовке к новому сезону Континентальной хоккейной лиги. Ранее появлялась информация о финансовых трудностях клуба и возможном переходе команды в ВХЛ.

«Стратегический инвестор клуба компания «Полипласт» выполнила свою часть финансовых обязательств в рамках подготовки клуба к новому сезону Континентальной хоккейной лиги.

ХК «Лада» начал процесс погашения задолженности по заработным платам. Для фиксации сделок с хоккеистами в ближайшее время клуб сможет беспрепятственно использовать базу данных центрального информационного бюро КХЛ», — говорится в сообщении команды в телеграм-канале.

Материалы по теме
«Лада» будет жить и играть в КХЛ! Самые грустные прогнозы не сбылись
«Лада» будет жить и играть в КХЛ! Самые грустные прогнозы не сбылись
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android