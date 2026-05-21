«Лада» начала процесс погашения задолженности и сыграет в следующем сезоне КХЛ

Хоккейный клуб «Лада» объявил о подготовке к новому сезону Континентальной хоккейной лиги. Ранее появлялась информация о финансовых трудностях клуба и возможном переходе команды в ВХЛ.

«Стратегический инвестор клуба компания «Полипласт» выполнила свою часть финансовых обязательств в рамках подготовки клуба к новому сезону Континентальной хоккейной лиги.

ХК «Лада» начал процесс погашения задолженности по заработным платам. Для фиксации сделок с хоккеистами в ближайшее время клуб сможет беспрепятственно использовать базу данных центрального информационного бюро КХЛ», — говорится в сообщении команды в телеграм-канале.