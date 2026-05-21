Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ак Барс — Локомотив: составы команд на шестой матч финальной серии Кубка Гагарина, 21 мая

«Ак Барс» — «Локомотив»: составы команд на шестой матч финальной серии Кубка Гагарина
Комментарии

Сегодня, 21 мая, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» пройдёт шестой матч финальной серии Кубка Гагарина — 2026 между местным «Ак Барсом» и ярославским «Локомотивом». Игра начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
21 мая 2026, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стали известны составы команд.

«Ак Барс»:

Фото: ХК «Ак Барс»

«Локомотив»:

Фото: ХК «Локомотив»

На данный момент счёт в серии 3-2 в пользу «Локомотива». Действующие обладатели Кубка Гагарина оказались сильнее в первом матче (3:1), казанцы — во втором (5:1). В третьей игре победу праздновали ярославцы (4:1), в четвёртой — «Ак Барс» (2:1). Пятый матч выиграл «Локомотив» (4:1).

На стадии полуфиналов «Локомотив» в семи встречах сломил сопротивление омского «Авангарда», отыгравшись по ходу серии со счёта 1-3. «Ак Барс» в пяти матчах (4-1) оказался сильнее магнитогорского «Металлурга».

Календарь плей-офф КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная сетка плей-офф КХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Для меня это особенная серия». Лучший бомбардир «Локомотива» мог играть за «Ак Барс»
«Для меня это особенная серия». Лучший бомбардир «Локомотива» мог играть за «Ак Барс»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android