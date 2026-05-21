Защитник Шимон Немец запросил обмен из «Нью-Джерси» — Dennik N

Словацкий защитник Шимон Немец официально запросил обмен из «Нью-Джерси Дэвилз». Об этом сообщает Dennik N.

По информации источника, игрок сделал запрос на обмен через своего агента. Отмечается, что генеральный менеджер клуба Санни Мехта ещё не связывался с хоккеистом и не предлагал ему продление контракта.

В минувшем регулярном чемпионате 22-летний Немец провёл 68 матчей, в которых отметился 11 заброшенными шайбами и 15 результативными передачами при показателе полезности «-11». Шимон был выбран «Дэвилз» в первом раунде под общим вторым номером на драфте НХЛ 2022 года. Всего на его счету 155 игр в регулярках и 49 (16+33) очков. Также он провёл четыре встречи в плей-офф и набрал 2 (1+1) очка.

