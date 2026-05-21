Сергачёв — об игре за «Нефтехимик» в будущем: сначала в НХЛ, а потом — конечно

Защитник «Юты Маммот» Михаил Сергачёв прибыл в Нижнекамск и дал блиц-интервью. Хоккеист является воспитанником нижнекамского «Нефтехимика».

– С кем уже успели увидеться в городе?
– Ни с кем. Только с мэром.

– Любимое татарское блюдо?
– Чак-чак.

– Любимый игрок «Нефтехимика»?
– Тренер Игорь Гришин.

– Хотели бы когда-нибудь сыграть за «Нефтехимик»?
– Конечно.

– Когда?
– Надеюсь, ещё не скоро. Хочется немножко поиграть в НХЛ, а потом хотелось бы, конечно, – сказал Сергачёв на видео в телеграм-канале «Нефтехимика».

В минувшем регулярном чемпионате 27-летний защитник провёл 78 матчей, в которых отметился 10 заброшенными шайбами и 49 результативными передачами при показателе полезности «+2». В плей-офф на его счету шесть игр и 5 (0+5) очков.

