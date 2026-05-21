Рыбин — о президенте ИИХФ: сменить Тардифа может только Буре

Тренер по развитию хоккейного клуба «Сочи» Максим Рыбин заявил, что Павел Буре мог бы заменить Люка Тардифа на посту президента ИИХФ. 73-летний функционер покинет пост главы Международной федерации хоккея на льду в октябре.

«Сменить Тардифа может только Буре. Естественно, знания хоккея, нашей лиги и НХЛ ему помогут. Буре сможет выстроить международные турниры. Он точно знает, какие турниры будут полезными, а какие – менее полезными. Я говорю про Кубок мира и остальные, а это очень важно.

Я считаю Павла Буре достойной кандидатурой с именем. Но не уверен, что в реалиях сегодняшнего времени российского функционера могут одобрить», – приводит слова Рыбина Vprognoze.

На данный момент Буре входит в Совет Международной федерации хоккея.