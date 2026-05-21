«Айлендерс» объявили об уходе Рэя Беннетта из тренерского штаба

Рэй Беннетт не вернётся в тренерский штаб «Нью-Йорк Айлендерс» в следующем сезоне. Об этом сообщает пресс-служба клуба в социальной сети Х.

«Организация хотела бы поблагодарить Рэя за его усердную работу и преданность команде в прошлом сезоне», — говорится в заявлении команды.

64-летний специалист работал помощником тренера в «Лос-Анджелес Кингз» с 1999 по 2006 год и в команде «Сент-Луис Блюз» с 2007 по 2017 год, а также был помощником тренера в команде «Колорадо Эвеланш» с 2017 по 2025 год. Сезон-2025/2026 Рэй провёл на аналогичной должности в «Айлендерс».

До прихода в НХЛ Беннетт два года проработал главным тренером мужской хоккейной команды колледжа Ред-Дир.

