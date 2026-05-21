Инсайдер НХЛ Джонстон: «Торонто» готов к обмену любого игрока, кроме Мэттьюса

Инсайдер и журналист канадского издания TSN Крис Джонстон рассказал, что «Торонто Мэйпл Лифс» рассматривает возможности обмена любого игрока команды, кроме капитана Остона Мэттьюса.

«Торонто» готов выслушать предложения о любом хоккеисте, кроме Остона Мэттьюса. Возможно, при прошлом руководстве этого не было.

Следует помнить, что у таких игроков, как Морган Райлли, Вильям Нюландер, есть пункты о запрете на обмен, поэтому некоторые из игроков, которые потенциально могут быть доступны, не так уж и доступны, как может показаться на первый взгляд.

Но, похоже, Джон Чайка рассматривает практически все варианты, кроме своего капитана», – приводит слова Джонстона Russian Machine Never Breaks.