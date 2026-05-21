«Вашингтон» объявил о назначении Рэя Беннетта помощником главного тренера

«Вашингтон Кэпиталз» назначил Рэя Беннетта помощником главного тренера, сообщает пресс-служба «столичных» в социальной сети Х. Ранее стало известно, что специалист покинул аналогичный пост в «Нью-Йорк Айлендерс», где проработал один сезон.

64-летний специалист трудился помощником тренера в «Лос-Анджелес Кингз» с 1999 по 2006 год и в команде «Сент-Луис Блюз» с 2007 по 2017 год, а также был помощником тренера в команде «Колорадо Эвеланш» с 2017 по 2025 год. Сезон-2025/2026 Рэй провёл на аналогичной должности в «Айлендерс».

До прихода в НХЛ Беннетт два года проработал главным тренером мужской хоккейной команды колледжа Ред-Дир.