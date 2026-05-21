Латвия — Финляндия, результат матча 21 мая 2026 года, счет, ЧМ по хоккею 2026

Сборная Финляндии разгромила Латвию на чемпионате мира — 2026
Сегодня, 21 мая, в Цюрихе (Швейцария) завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Латвии и Финляндии. Победу в игре, проходившей на стадионе «Свисс Лайф-Арена», одержали финские хоккеисты со счётом 7:1.

ЧМ-2026 . Группа A
21 мая 2026, четверг. 17:20 МСК
Латвия
Окончен
1 : 7
Финляндия
1:0 Балцерс (Вилманис) – 00:10     1:1 Бьёрнинен (Йокихарью, Мереля) – 05:11     1:2 Йокихарью (Пуйстола, Лехтонен) – 10:19     1:3 Мяэналанен (Бьёрнинен) – 15:22     1:4 Мереля (Мяэналанен, Бьёрнинен) – 28:55     1:5 Лунделль (Гранлунд, Барков) – 40:58 (pp)     1:6 Пуйстола (Лехтонен, Куокканен) – 41:25 (pp)     1:7 Рятю (Хямеэнахо, Лехтонен) – 45:36    

На первой минуте нападающий сборной Латвии Рудольф Балцерс забил первый гол. На шестой минуте форвард команды Финляндии Ханнес Бьёрнинен сравнял счёт. На 11-й минуте защитник Хенри Йокихарью вывел финнов вперёд. На 16-й минуте нападающий Саку Мяэналанен забросил третью шайбу финской сборной. На 29-й минуте форвард Валттери Мереля укрепил преимущество Финляндии.

На 41-й минуте нападающий Антон Лунделль забил пятый гол финнов. На 42-й минуте форвард Патрик Пуйстола упрочил преимущество финской команды. На 46-й минуте финский нападающий Аату Рятю довёл счёт до разгромного — 7:1.

Турнир проходит в двух швейцарских городах Цюрихе и Фрибуре с 15 по 31 мая. Латвии и Финляндии выступают в группе А с командами Австрии, Венгрии, Великобритании, США, Германии и Швейцарии.

