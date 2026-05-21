Сборная Финляндии разгромила Латвию на чемпионате мира — 2026

Сегодня, 21 мая, в Цюрихе (Швейцария) завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Латвии и Финляндии. Победу в игре, проходившей на стадионе «Свисс Лайф-Арена», одержали финские хоккеисты со счётом 7:1.

На первой минуте нападающий сборной Латвии Рудольф Балцерс забил первый гол. На шестой минуте форвард команды Финляндии Ханнес Бьёрнинен сравнял счёт. На 11-й минуте защитник Хенри Йокихарью вывел финнов вперёд. На 16-й минуте нападающий Саку Мяэналанен забросил третью шайбу финской сборной. На 29-й минуте форвард Валттери Мереля укрепил преимущество Финляндии.

На 41-й минуте нападающий Антон Лунделль забил пятый гол финнов. На 42-й минуте форвард Патрик Пуйстола упрочил преимущество финской команды. На 46-й минуте финский нападающий Аату Рятю довёл счёт до разгромного — 7:1.

Турнир проходит в двух швейцарских городах Цюрихе и Фрибуре с 15 по 31 мая. Латвии и Финляндии выступают в группе А с командами Австрии, Венгрии, Великобритании, США, Германии и Швейцарии.