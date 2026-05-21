Канада — Норвегия, результат матча 21 мая 2026 года, счет 6:5 ОТ, ЧМ по хоккею 2026

Канада вырвала победу у сборной Норвегии в овертайме, Шайфли оформил хет-трик
Сегодня, 21 мая, во Фрибуре (Швейцария) на стадионе «БСФ-Арена» завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Канады и Норвегии. Победу в овертайме одержали канадские хоккеисты со счётом 6:5.

ЧМ-2026 . Группа B
21 мая 2026, четверг. 17:20 МСК
Канада
Окончен
6 : 5
ОТ
Норвегия
0:1 Бакке Ольсен (Вестерхейм, Эльвсвеен) – 05:18     0:2 Йоханнесен (Мартинсен, Коблар) – 11:37     1:2 Шайфли – 13:30     2:2 Шайфли (Уозерспун, Виларди) – 17:50     2:3 Стеен (Вестерхейм, Йоханнесен) – 23:34 (pp)     3:3 Виларди (Шайфли, Бушар) – 31:57 (pp)     4:3 Козенс (Нурс) – 40:31 (sh)     4:4 Косастуль (Стеен) – 48:09     4:5 Коблар (Петтерсен, Йоханнесен) – 49:57     5:5 О'Райлли (Селебрини, Бушар) – 58:21     6:5 Шайфли (Бушар, Селебрини) – 60:29    

На шестой минуте нападающий сборной Норвегии Эскильд Бакке Ольсен забил первый гол. На 12-й минуте защитник Йоханнес Йоханнесен удвоил преимущество норвежцев. На 14-й минуте форвард Марк Шайфли отыграл одну шайбу команды Канады. На 18-й минуте Шайфли сравнял счёт, оформив дубль. На 24-й минуте нападающий Ноа Стеен вывел норвежскую сборную вперёд.

На 32-й минуте канадский форвард Габриэль Виларди восстановил равенство в счёте. На 41-й минуте нападающий Дилан Козенс вывел канадцев вперёд. На 49-й минуте защитник Норвегии Кристиан Косастуль сравнял счёт. На 50-й минуте форвард Тинус Люк Коблар вывел норвежцев вперёд. На 59-й минуте нападающий Канады Райан О'Райлли восстановил равенство в счёте и перевёл игру в овертайм. Победную шайбу на свой счёт записал канадец Марк Шайфли.

Турнир проходит в двух швейцарских городах Цюрихе и Фрибуре с 15 по 31 мая. Канада и Норвегия выступают в группе B с командами Словении, Италии, Словакии, Дании, Швеции и Чехии.

