Канада вырвала победу у сборной Норвегии в овертайме, Шайфли оформил хет-трик

Сегодня, 21 мая, во Фрибуре (Швейцария) на стадионе «БСФ-Арена» завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Канады и Норвегии. Победу в овертайме одержали канадские хоккеисты со счётом 6:5.

На шестой минуте нападающий сборной Норвегии Эскильд Бакке Ольсен забил первый гол. На 12-й минуте защитник Йоханнес Йоханнесен удвоил преимущество норвежцев. На 14-й минуте форвард Марк Шайфли отыграл одну шайбу команды Канады. На 18-й минуте Шайфли сравнял счёт, оформив дубль. На 24-й минуте нападающий Ноа Стеен вывел норвежскую сборную вперёд.

На 32-й минуте канадский форвард Габриэль Виларди восстановил равенство в счёте. На 41-й минуте нападающий Дилан Козенс вывел канадцев вперёд. На 49-й минуте защитник Норвегии Кристиан Косастуль сравнял счёт. На 50-й минуте форвард Тинус Люк Коблар вывел норвежцев вперёд. На 59-й минуте нападающий Канады Райан О'Райлли восстановил равенство в счёте и перевёл игру в овертайм. Победную шайбу на свой счёт записал канадец Марк Шайфли.

Турнир проходит в двух швейцарских городах Цюрихе и Фрибуре с 15 по 31 мая. Канада и Норвегия выступают в группе B с командами Словении, Италии, Словакии, Дании, Швеции и Чехии.