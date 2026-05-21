Егор Сурин открыл счёт в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина — 2026

В эти минуты в Казани проходит шестой матч финальной серии Кубка Гагарина — 2026, в котором местный «Ак Барс» принимает ярославский «Локомотив». Счёт в серии 3-2 в пользу ярославского клуба. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу железнодорожников. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На пятой минуте нападающий «Локомотива» Егор Сурин открыл счёт с передач Никиты Кирьянова и Павла Красковского.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Седьмой матч серии, если потребуется, состоится 23 мая в Ярославле.

Напомним, «Локомотив» является действующим обладателем Кубка Гагарина.