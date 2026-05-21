Ак Барс — Локомотив: Егор Сурин оформил дубль в 6-м матче финала Кубка Гагарина 21 мая

Егор Сурин оформил дубль в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина — 2026
В эти минуты в Казани проходит шестой матч финальной серии Кубка Гагарина — 2026, в котором местный «Ак Барс» принимает ярославский «Локомотив». Счёт в серии 3-2 в пользу ярославского клуба. На момент написания новости счёт 2:0 в пользу железнодорожников. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
21 мая 2026, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
2-й период
0 : 2
Локомотив
Ярославль
0:1 Сурин (Кирьянов, Красковский) – 04:05 (5x5)     0:2 Сурин (Красковский, Кирьянов) – 13:55 (5x5)    

На 15-й минуте нападающий «Локомотива» Егор Сурин оформил дубль. Ранее форвард открыл счёт на пятой минуте.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Седьмой матч серии, если потребуется, состоится 23 мая в Ярославле.

Напомним, «Локомотив» является действующим обладателем Кубка Гагарина.

Календарь плей-офф КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная сетка плей-офф КХЛ сезона-2025/2026
«Локомотив» — в шаге от второго Кубка Гагарина подряд! «Ак Барс» теперь приговорён?
