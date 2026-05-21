Ак Барс — Локомотив: Шалунов забил третий гол в 6-м матче финала Кубка Гагарина 21 мая

Шалунов забил третий гол «Локомотива» в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина — 2026
В эти минуты в Казани проходит шестой матч финальной серии Кубка Гагарина — 2026, в котором местный «Ак Барс» принимает ярославский «Локомотив». Счёт в серии — 3-2 в пользу ярославского клуба. На момент написания новости счёт 3:0 в пользу железнодорожников. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
21 мая 2026, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Сурин (Кирьянов, Красковский) – 04:05 (5x5)     0:2 Сурин (Красковский, Кирьянов) – 13:55 (5x5)     0:3 Шалунов – 52:30 (5x5)     1:3 Тодд (Лямкин, Барабанов) – 54:27 (5x5)     2:3 Лямкин (Барабанов, Миллер) – 57:08 (5x5)    

На 53-й минуте нападающий «Локомотива» Максим Шалунов вышел один на один с вратарём и забросил третью шайбу в ворота «Ак Барса».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Седьмой матч серии, если потребуется, состоится 23 мая в Ярославле.

Напомним, «Локомотив» является действующим обладателем Кубка Гагарина.

Календарь плей-офф КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная сетка плей-офф КХЛ сезона-2025/2026
