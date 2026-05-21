Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Химик — Югра, результат матча 21 мая 2026 года, счет 1:2, плей-офф ВХЛ 2025-2026 (финал, Кубок чемпиона России)

«Югра» обыграла «Химик» и вышла вперёд в финальной серии плей-офф ВХЛ
Комментарии

Сегодня, 21 мая, в Воскресенске завершился третий матч финальной серии плей-офф OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ сезона-2025/2026, в котором местный «Химик» принимал «Югру» из Ханты-Мансийска. Победу в игре, проходившей на стадионе «Химик имени Николая Эпштейна», одержали гости со счётом 2:1. Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу югорской команды.

Olimpbet ВХЛ – плей-офф . Финал. 3-й матч
21 мая 2026, четверг. 18:30 МСК
Химик
Воскресенск
Окончен
1 : 2
Югра
Ханты-Мансийск
0:1 Попов (Макеев) – 18:22 (5x5)     0:2 Маклозян (Бусаров, Афанасьев) – 22:09 (5x4)     1:2 Беляев (Иванов, Лукин) – 35:39 (5x5)    

На 19-й минуте нападающий «Югры» Артём Попов забил первый гол. На 23-й минуте форвард Егор Маклозян удвоил преимущество югорчан. На 36-й минуте нападающий Александр Беляев сократил отставание «Химика», установив окончательный счёт — 2:1.

Следующие матчи серии состоятся 23, 26, 28*, 30* мая.

* если потребуется

Календарь плей-офф ВХЛ сезона-2025/2026
Турнирная сетка плей-офф ВХЛ сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android