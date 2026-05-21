«Югра» обыграла «Химик» и вышла вперёд в финальной серии плей-офф ВХЛ
Сегодня, 21 мая, в Воскресенске завершился третий матч финальной серии плей-офф OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ сезона-2025/2026, в котором местный «Химик» принимал «Югру» из Ханты-Мансийска. Победу в игре, проходившей на стадионе «Химик имени Николая Эпштейна», одержали гости со счётом 2:1. Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу югорской команды.
Olimpbet ВХЛ – плей-офф . Финал. 3-й матч
21 мая 2026, четверг. 18:30 МСК
Химик
Воскресенск
Окончен
1 : 2
Югра
Ханты-Мансийск
0:1 Попов (Макеев) – 18:22 (5x5) 0:2 Маклозян (Бусаров, Афанасьев) – 22:09 (5x4) 1:2 Беляев (Иванов, Лукин) – 35:39 (5x5)
На 19-й минуте нападающий «Югры» Артём Попов забил первый гол. На 23-й минуте форвард Егор Маклозян удвоил преимущество югорчан. На 36-й минуте нападающий Александр Беляев сократил отставание «Химика», установив окончательный счёт — 2:1.
Следующие матчи серии состоятся 23, 26, 28*, 30* мая.
* если потребуется
