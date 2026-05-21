Маккенна занял первое место в рейтинге драфта НХЛ —2026 по версии TSN

Эксперт TSN Крэйг Баттон представил свой топ-64 предстоящего драфта Национальной хоккейной лиги. Первое место в рейтинге занял нападающий Гэвин Маккенна.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Гэвин Маккенна (университет штата Пенсильвания).

2. Ивар Штенберг («Фрёлунда»).

3. Карсон Карелс («Принс Джордж»).

4. Вигго Бьёрк («Юргорден»).

5. Чейз Рид («Су Грейхаундс»).

6. Калеб Мэлотра («Брантфорд»).

7. Даксон Рудольф («Принс Альберт»).

8. Альберт Шмитс («Юкурит»).

9. Китон Верхофф (университет Северной Дакоты).

10. Лиам Рак («Медисин-Хэт»).

В рейтинг также вошли пять российских хоккеистов:

18. Егор Шилов («Викториявилль»).

20. Никита Клепов («Сагино»).

25. Илья Морозов (университет Майами).

45. Егор Барабанов («Сагино»).

46. Никита Щербаков («Толпар»).