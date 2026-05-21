Иван Федотов покинул фарм-клуб «Коламбуса» из-за травмы и вернулся в Россию — Портцлайн

Российский вратарь системы «Коламбус Блю Джекетс» Иван Федотов покинул расположение «Кливленд Монстерс» из-за травмы и вернулся в Россию. Об этом сообщает журналист Аарон Портцлайн в социальной сети X.

Характер травмы хоккеиста не раскрывается. В текущем сезоне россиянин провёл в АХЛ 47 матчей и отразил 88,7% бросков.

29-летний Федотов был выбран «Филадельфией Флайерз» в седьмом раунде под общим 188-м номером на драфте НХЛ 2015 года. В 2022 году, будучи игроком ЦСКА, он заключил контракт новичка с «Филадельфией», однако его призвали на срочную службу в армию. По окончании службы голкипер подписал двухлетнее соглашение с ЦСКА и провёл сезон-2023/2024 в КХЛ, после чего перебрался в НХЛ.

В сентябре появилась информация, что «Флайерз» поместили голкипера на драфт отказов. Федотов перешёл в «Коламбус» в результате обмена. Контракт россиянина с «Блю Джекетс» рассчитан до конца сезона-2025/2026.