Защитник «Анахайма» Минтюков получил травму колена

Российский защитник «Анахайм Дакс» Павел Минтюков получил травму колена, сообщает пресс-служба клуба. Отмечается, что 22‑летнему хоккеисту диагностировали растяжение медиальной коллатеральной связки колена. Ожидается, что Минтюков вернётся в строй к тренировочному лагерю.

В минувшем регулярном чемпионате Павел провёл 73 матча, в которых отметился восемью заброшенными шайбами и 14 результативными передачами при показателе полезности «-3». В плей-офф на его счету 12 игр без набранных очков. «Анахайм» во втором раунде Кубка Стэнли уступил «Вегас Голден Найтс» со счётом 2-4.

Минтюков был выбран «Дакс» в первом раунде под общим 10-м номером на драфте НХЛ 2022 года.