«Локомотив» победил «Ак Барс» в финальной серии плей-офф КХЛ и взял Кубок Гагарина
Поделиться
Сегодня, 21 мая, в Казани завершился шестой матч финальной серии Кубка Гагарина — 2026, в котором местный «Ак Барс» принимал ярославский «Локомотив». Победу в игре, проходившей на стадионе «Татнефть-Арена», одержали гости со счётом 3:2. Таким образом, «Локомотив» победил в серии со счётом 4-2 и стал обладателем Кубка Гагарина.
Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
21 мая 2026, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Сурин (Кирьянов, Красковский) – 04:05 (5x5) 0:2 Сурин (Красковский, Кирьянов) – 13:55 (5x5) 0:3 Шалунов – 52:30 (5x5) 1:3 Тодд (Лямкин, Барабанов) – 54:27 (5x5) 2:3 Лямкин (Барабанов, Миллер) – 57:08 (5x5)
На пятой минуте нападающий «Локомотива» Егор Сурин забил первый гол. На 14-й минуте Сурин удвоил преимущество ярославцев, оформив дубль. На 53-й минуте форвард Максим Шалунов забросил третью шайбу ярославской команды. На 55-й минуте нападающий Нэйтан Тодд сократил отставание «Ак Барса». На 58-й минуте защитник Никита Лямкин отыграл ещё одну шайбу казанцев, установив окончательный счёт — 3:2.
Комментарии
- 21 мая 2026
-
23:02
-
22:58
-
22:56
-
22:56
-
22:52
-
22:52
-
22:46
-
22:44
-
22:36
-
22:34
-
22:27
-
22:26
-
22:25
-
22:19
-
22:18
-
22:13
-
22:12
-
22:06
-
22:06
-
22:02
-
21:57
-
21:55
-
21:39
-
21:36
-
21:24
-
21:02
-
20:46
-
19:58
-
19:51
-
19:44
-
19:41
-
19:30
-
19:26
-
19:14
-
18:48