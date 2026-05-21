«Локомотив» победил «Ак Барс» в финальной серии плей-офф КХЛ и взял Кубок Гагарина

Сегодня, 21 мая, в Казани завершился шестой матч финальной серии Кубка Гагарина — 2026, в котором местный «Ак Барс» принимал ярославский «Локомотив». Победу в игре, проходившей на стадионе «Татнефть-Арена», одержали гости со счётом 3:2. Таким образом, «Локомотив» победил в серии со счётом 4-2 и стал обладателем Кубка Гагарина.

На пятой минуте нападающий «Локомотива» Егор Сурин забил первый гол. На 14-й минуте Сурин удвоил преимущество ярославцев, оформив дубль. На 53-й минуте форвард Максим Шалунов забросил третью шайбу ярославской команды. На 55-й минуте нападающий Нэйтан Тодд сократил отставание «Ак Барса». На 58-й минуте защитник Никита Лямкин отыграл ещё одну шайбу казанцев, установив окончательный счёт — 3:2.