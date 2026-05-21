Ак Барс — Локомотив, результат матча 21 мая 2026 года, счет, 2:3 плей-офф КХЛ 2025-2026 (финал, Кубок Гагарина)

«Локомотив» победил «Ак Барс» в финальной серии плей-офф КХЛ и взял Кубок Гагарина
Сегодня, 21 мая, в Казани завершился шестой матч финальной серии Кубка Гагарина — 2026, в котором местный «Ак Барс» принимал ярославский «Локомотив». Победу в игре, проходившей на стадионе «Татнефть-Арена», одержали гости со счётом 3:2. Таким образом, «Локомотив» победил в серии со счётом 4-2 и стал обладателем Кубка Гагарина.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
21 мая 2026, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Сурин (Кирьянов, Красковский) – 04:05 (5x5)     0:2 Сурин (Красковский, Кирьянов) – 13:55 (5x5)     0:3 Шалунов – 52:30 (5x5)     1:3 Тодд (Лямкин, Барабанов) – 54:27 (5x5)     2:3 Лямкин (Барабанов, Миллер) – 57:08 (5x5)    

На пятой минуте нападающий «Локомотива» Егор Сурин забил первый гол. На 14-й минуте Сурин удвоил преимущество ярославцев, оформив дубль. На 53-й минуте форвард Максим Шалунов забросил третью шайбу ярославской команды. На 55-й минуте нападающий Нэйтан Тодд сократил отставание «Ак Барса». На 58-й минуте защитник Никита Лямкин отыграл ещё одну шайбу казанцев, установив окончательный счёт — 3:2.

Календарь плей-офф КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная сетка плей-офф КХЛ сезона-2025/2026
