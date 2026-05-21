«Локомотив» стал обладателем Кубка Гагарина — 2026

Ярославский «Локомотив» одержал победу над казанским «Ак Барсом» в шестом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 со счётом 3:2 (4-2 — в серии) и, таким образом, стал обладателем Кубка Гагарина.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Егор Сурин (дважды) и Максим Шалунов. За казанцев отличились Нэйтан Тодд и Никита Лямкин.
Отметим, что «Локомотив» стал обладателем Кубка Гагарина второй год подряд. В прошлом сезоне ярославцы одержали победу над челябинским «Трактором» в финальной серии со счётом 4-1.
На стадии полуфиналов «Локомотив» в семи встречах сломил сопротивление омского «Авангарда», отыгравшись по ходу серии со счёта 1-3. «Ак Барс» в пяти матчах (4-1) оказался сильнее магнитогорского «Металлурга».
- 21 мая 2026
