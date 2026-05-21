«Локомотив» стал четвёртой командой в истории КХЛ, выигравшей два подряд Кубка Гагарина

Сегодня, 21 мая, ярославский «Локомотив» стал обладателем Кубка Гагарина сезона-2025/2026, победив в шестом матче финальной серии казанский «Ак Барс» (3:2). Общий счёт в серии стал 4-2 в пользу железнодорожников. Ярославская команда взяла главный трофей КХЛ второй сезон подряд.

Таким образом, «Локомотив» стал четвёртым клубом в истории КХЛ, которому удалось завоевать чемпионство в двух сезонах кряду. Ранее это удавалось «Ак Барсу» (2009, 2010), московскому «Динамо» (2012, 2013) и ЦСКА (2022, 2023).

Напомним, на пути к нынешнему успеху, помимо «Ак Барса», ярославцы выбили из плей-офф московский «Спартак», уфимский «Салават Юлаев» и омский «Авангард», с которым железнодорожники отыгрались в серии с 1-3.