Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Локомотив» стал четвёртой командой в истории КХЛ, выигравшей два подряд Кубка Гагарина

«Локомотив» стал четвёртой командой в истории КХЛ, выигравшей два подряд Кубка Гагарина
Комментарии

Сегодня, 21 мая, ярославский «Локомотив» стал обладателем Кубка Гагарина сезона-2025/2026, победив в шестом матче финальной серии казанский «Ак Барс» (3:2). Общий счёт в серии стал 4-2 в пользу железнодорожников. Ярославская команда взяла главный трофей КХЛ второй сезон подряд.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
21 мая 2026, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Сурин (Кирьянов, Красковский) – 04:05 (5x5)     0:2 Сурин (Красковский, Кирьянов) – 13:55 (5x5)     0:3 Шалунов – 52:30 (5x5)     1:3 Тодд (Лямкин, Барабанов) – 54:27 (5x5)     2:3 Лямкин (Барабанов, Миллер) – 57:08 (5x5)    

Таким образом, «Локомотив» стал четвёртым клубом в истории КХЛ, которому удалось завоевать чемпионство в двух сезонах кряду. Ранее это удавалось «Ак Барсу» (2009, 2010), московскому «Динамо» (2012, 2013) и ЦСКА (2022, 2023).

Напомним, на пути к нынешнему успеху, помимо «Ак Барса», ярославцы выбили из плей-офф московский «Спартак», уфимский «Салават Юлаев» и омский «Авангард», с которым железнодорожники отыгрались в серии с 1-3.

Материалы по теме
«Для меня это особенная серия». Лучший бомбардир «Локомотива» мог играть за «Ак Барс»
«Для меня это особенная серия». Лучший бомбардир «Локомотива» мог играть за «Ак Барс»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android