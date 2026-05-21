Форвард «Локо» Шалунов второй год подряд забрасывает «чемпионскую» шайбу в Кубке Гагарина

Нападающий ярославского «Локомотива» Максим Шалунов забросил победную шайбу в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина с казанским «Ак Барсом» (3:2, 4-2 в серии). Эта шайба стала «чемпионской» для его команды. Примечательно, что в розыгрыше Кубка Гагарина прошлого сезона Шалунов так же забросил «чемпионскую» шайбу в ворота «Трактора» (4-1) в пятой встрече.

Для «Локомотива» эта победа в Кубке Гагарина стала второй подряд, клуб из Ярославля играет в финале турнира третий сезон кряду. В 2024 году «Локомотив» проиграл финальную серию «Металлургу».