Форвард «Локо» Шалунов второй год подряд забрасывает «чемпионскую» шайбу в Кубке Гагарина
Нападающий ярославского «Локомотива» Максим Шалунов забросил победную шайбу в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина с казанским «Ак Барсом» (3:2, 4-2 в серии). Эта шайба стала «чемпионской» для его команды. Примечательно, что в розыгрыше Кубка Гагарина прошлого сезона Шалунов так же забросил «чемпионскую» шайбу в ворота «Трактора» (4-1) в пятой встрече.
Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
21 мая 2026, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Сурин (Кирьянов, Красковский) – 04:05 (5x5) 0:2 Сурин (Красковский, Кирьянов) – 13:55 (5x5) 0:3 Шалунов – 52:30 (5x5) 1:3 Тодд (Лямкин, Барабанов) – 54:27 (5x5) 2:3 Лямкин (Барабанов, Миллер) – 57:08 (5x5)
Для «Локомотива» эта победа в Кубке Гагарина стала второй подряд, клуб из Ярославля играет в финале турнира третий сезон кряду. В 2024 году «Локомотив» проиграл финальную серию «Металлургу».
