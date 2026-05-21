«Локомотив» догнал СКА и московское «Динамо» по числу чемпионств в КХЛ

Ярославский «Локомотив» одержал победу над казанским «Ак Барсом» в шестом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 со счётом 3:2 (4-2 — в серии) и стал обладателем Кубка Гагарина. Таким образом, «Локомотив» догнал СКА и московское «Динамо» по числу чемпионств в КХЛ.

Для ярославского клуба эта победа в финале Кубка Гагарина стала второй подряд. Бело-голубые побеждали в 2012 и 2013 году, а санкт-петербургская команда выигрывала Кубок в 2015 и 2017 году.

В прошлом сезоне ярославцы одержали победу над челябинским «Трактором» в финальной серии со счётом 4-1.

На стадии полуфиналов «Локомотив» в семи встречах сломил сопротивление омского «Авангарда», отыгравшись по ходу серии со счёта 1-3. «Ак Барс» в пяти матчах (4-1) оказался сильнее магнитогорского «Металлурга».