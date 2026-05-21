Боб Хартли стал первым иностранным тренером, выигравшим два Кубка Гагарина

Сегодня, 21 мая, ярославский «Локомотив» стал обладателем Кубка Гагарина сезона-2025/2026, победив в шестом матче финальной серии казанский «Ак Барс» (3:2). Общий счёт в серии – 4-2 в пользу железнодорожников. Таким образом, канадский главный тренер победителей Боб Хартли оказался первым зарубежным специалистом в истории КХЛ, завоевавшим два чемпионства в лиге.

Ранее канадец поднимал над головой Кубок Гагарина в 2021 году, будучи главным тренером омского «Авангарда».

Также, среди иностранных тренеров, помимо Хартли, чемпионство в КХЛ выигрывал другой канадец Майк Кинэн, в 2014 году тренировавший магнитогорский «Металлург». Во все остальные сезоны Кубок завоёвывали команды под руководством российских специалистов.