Главная Хоккей Новости

Боб Хартли стал первым иностранным тренером, выигравшим два Кубка Гагарина

Боб Хартли стал первым иностранным тренером, выигравшим два Кубка Гагарина
Сегодня, 21 мая, ярославский «Локомотив» стал обладателем Кубка Гагарина сезона-2025/2026, победив в шестом матче финальной серии казанский «Ак Барс» (3:2). Общий счёт в серии – 4-2 в пользу железнодорожников. Таким образом, канадский главный тренер победителей Боб Хартли оказался первым зарубежным специалистом в истории КХЛ, завоевавшим два чемпионства в лиге.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
21 мая 2026, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Сурин (Кирьянов, Красковский) – 04:05 (5x5)     0:2 Сурин (Красковский, Кирьянов) – 13:55 (5x5)     0:3 Шалунов – 52:30 (5x5)     1:3 Тодд (Лямкин, Барабанов) – 54:27 (5x5)     2:3 Лямкин (Барабанов, Миллер) – 57:08 (5x5)    

Ранее канадец поднимал над головой Кубок Гагарина в 2021 году, будучи главным тренером омского «Авангарда».

Также, среди иностранных тренеров, помимо Хартли, чемпионство в КХЛ выигрывал другой канадец Майк Кинэн, в 2014 году тренировавший магнитогорский «Металлург». Во все остальные сезоны Кубок завоёвывали команды под руководством российских специалистов.

