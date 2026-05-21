Голкипер ярославского «Локомотива» Даниил Исаев признан самым ценным игроком Кубка Гагарина — 2026. Железнодорожники одержали победу над казанским «Ак Барсом» в шестом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 со счётом 3:2 (4-2 — в серии).

В минувшем регулярном чемпионате 26-летний вратарь провёл 56 игр, в которых одержал 30 побед при коэффициенте надёжности 1,89 и 92,7% отражённых бросков. Также на его счету семь матчей «на ноль». В плей-офф он провёл 21 игру, 15 из которых завершились победой. Коэффициент надёжности — 1,70 и 93,2% отражённых бросков.

Исаев выступает за «Локомотив» на протяжении всей своей карьеры.