Боб Хартли стал четвёртым тренером, выигравшим Кубки Гагарина с разными командами

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли привёл свою команду к победе в Кубке Гагарина. Канадский специалист стал четвёртым тренером в истории турнира, сумевшим взять трофей с разными клубами.

До него это достижение покорилось Вячеславу Быкову («Салават Юлаев», 2011; СКА, 2015), Олегу Знарку («Динамо» Москва, 2012, 2013; СКА, 2017), а так же Игорю Никитину (ЦСКА, 2019; «Локомотив», 2025). Сам Хартли в 2021 году взял Кубок Гагарина вместе с омским «Авангардом».

«Локомотив» выиграл Кубок Гагарина второй раз подряд. Ярославцы переиграли «Ак Барс» (4-2) в финальной серии, а годом ранее в пяти матчах одолели челябинский «Трактор». Двумя сезонами ранее «Локомотив» в финале Кубка Гагарина уступил «Металлургу» (0-4).