Боб Хартли стал четвёртым тренером, выигравшим Кубки Гагарина с разными командами
Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли привёл свою команду к победе в Кубке Гагарина. Канадский специалист стал четвёртым тренером в истории турнира, сумевшим взять трофей с разными клубами.
До него это достижение покорилось Вячеславу Быкову («Салават Юлаев», 2011; СКА, 2015), Олегу Знарку («Динамо» Москва, 2012, 2013; СКА, 2017), а так же Игорю Никитину (ЦСКА, 2019; «Локомотив», 2025). Сам Хартли в 2021 году взял Кубок Гагарина вместе с омским «Авангардом».
Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
21 мая 2026, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Сурин (Кирьянов, Красковский) – 04:05 (5x5) 0:2 Сурин (Красковский, Кирьянов) – 13:55 (5x5) 0:3 Шалунов – 52:30 (5x5) 1:3 Тодд (Лямкин, Барабанов) – 54:27 (5x5) 2:3 Лямкин (Барабанов, Миллер) – 57:08 (5x5)
«Локомотив» выиграл Кубок Гагарина второй раз подряд. Ярославцы переиграли «Ак Барс» (4-2) в финальной серии, а годом ранее в пяти матчах одолели челябинский «Трактор». Двумя сезонами ранее «Локомотив» в финале Кубка Гагарина уступил «Металлургу» (0-4).
