«Ак Барс» не смог стать самой титулованной командой в истории КХЛ

Сегодня, 21 мая, ярославский «Локомотив» стал обладателем Кубка Гагарина сезона-2025/2026, победив в шестом матче финальной серии казанский «Ак Барс» (3:2). Общий счёт в серии – 4-2 в пользу железнодорожников. Таким образом, клуб из столицы Татарстана упустил возможность завоевать своё четвёртое в истории чемпионство в КХЛ и оказаться самой титулованной командой лиги.
Отметим, что ранее ни один клуб лиги не выигрывал её главный трофей более трёх раз. Такое количество титулов, помимо «Ак Барса», лишь у одной команды — московского ЦСКА (2019, 2022, 2023). Казанцы поднимали над головой Кубок Гагарина в 2009, 2010 и 2018 году.
Напомним, на пути к финалу «Ак Барс» выбил из плей-офф челябинский «Трактор», минское «Динамо» и магнитогорский «Металлург».
- 21 мая 2026
