Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Ак Барс» догнал ЦСКА по поражениям в финалах Кубка Гагарина

«Ак Барс» догнал ЦСКА по поражениям в финалах Кубка Гагарина
Комментарии

Казанский «Ак Барс» в шести матчах проиграл «Локомотиву» в финале Кубка Гагарина. Для команды из столицы Татарстана это поражение стало третьим в финалах турнира.

«Ак Барс» вышел в финал Кубка Гагарина в пятый раз. Клуб был победителем турнира в первых двух розыгрышах в 2009 и 2010 годах. В 2015 году казанцы проиграли в пяти встречах СКА, а в 2023 году — ЦСКА (3-4). К слову, именно с армейцами сравнялся «Ак Барс» по числу поражений в финалах Кубка Гагарина. Теперь команды делят первое место по этому показателю (три).

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
21 мая 2026, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Сурин (Кирьянов, Красковский) – 04:05 (5x5)     0:2 Сурин (Красковский, Кирьянов) – 13:55 (5x5)     0:3 Шалунов – 52:30 (5x5)     1:3 Тодд (Лямкин, Барабанов) – 54:27 (5x5)     2:3 Лямкин (Барабанов, Миллер) – 57:08 (5x5)    

Для «Локомотива» это второй Кубок Гагарина подряд: сезоном ранее ярославцы в пяти матчах переиграли «Трактор».

Материалы по теме
Великий «Локомотив»! Великий Хартли! Ярославль — снова обладатель Кубка Гагарина
Видео
Великий «Локомотив»! Великий Хартли! Ярославль — снова обладатель Кубка Гагарина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android