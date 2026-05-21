«Ак Барс» догнал ЦСКА по поражениям в финалах Кубка Гагарина

Казанский «Ак Барс» в шести матчах проиграл «Локомотиву» в финале Кубка Гагарина. Для команды из столицы Татарстана это поражение стало третьим в финалах турнира.

«Ак Барс» вышел в финал Кубка Гагарина в пятый раз. Клуб был победителем турнира в первых двух розыгрышах в 2009 и 2010 годах. В 2015 году казанцы проиграли в пяти встречах СКА, а в 2023 году — ЦСКА (3-4). К слову, именно с армейцами сравнялся «Ак Барс» по числу поражений в финалах Кубка Гагарина. Теперь команды делят первое место по этому показателю (три).

Для «Локомотива» это второй Кубок Гагарина подряд: сезоном ранее ярославцы в пяти матчах переиграли «Трактор».