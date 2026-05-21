Защитник «Локомотива» Береглазов стал четырёхкратным обладателем Кубка Гагарина

Защитник ярославского «Локомотива» Алексей Береглазов стал четырёхкратным обладателем Кубка Гагарина, больше только у трёхкратного чемпиона мира по хоккею Даниса Зарипова (пять). Сегодня, 21 мая, железнодорожники победили казанский «Ак Барс» (3:2, 4-2) в финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

Береглазов взял свой первый Кубок Гагарина в 2016 году вместе с магнитогорским «Металлургом», потом он становился обладателем трофея в составе омского «Авангарда» в 2021 и в 2025 году с «Локомотивом».

В этом плей-офф Алексей провёл 22 матчей, в которых отметился одной заброшенной шайбой и семью результативными передачами при показателе полезности «+9».