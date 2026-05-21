Защитник «Локомотива» Береглазов стал четырёхкратным обладателем Кубка Гагарина
Защитник ярославского «Локомотива» Алексей Береглазов стал четырёхкратным обладателем Кубка Гагарина, больше только у трёхкратного чемпиона мира по хоккею Даниса Зарипова (пять). Сегодня, 21 мая, железнодорожники победили казанский «Ак Барс» (3:2, 4-2) в финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги.
Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
21 мая 2026, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Сурин (Кирьянов, Красковский) – 04:05 (5x5) 0:2 Сурин (Красковский, Кирьянов) – 13:55 (5x5) 0:3 Шалунов – 52:30 (5x5) 1:3 Тодд (Лямкин, Барабанов) – 54:27 (5x5) 2:3 Лямкин (Барабанов, Миллер) – 57:08 (5x5)
Береглазов взял свой первый Кубок Гагарина в 2016 году вместе с магнитогорским «Металлургом», потом он становился обладателем трофея в составе омского «Авангарда» в 2021 и в 2025 году с «Локомотивом».
В этом плей-офф Алексей провёл 22 матчей, в которых отметился одной заброшенной шайбой и семью результативными передачами при показателе полезности «+9».
