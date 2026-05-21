Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Локомотива» Береглазов стал четырёхкратным обладателем Кубка Гагарина

Защитник «Локомотива» Береглазов стал четырёхкратным обладателем Кубка Гагарина
Комментарии

Защитник ярославского «Локомотива» Алексей Береглазов стал четырёхкратным обладателем Кубка Гагарина, больше только у трёхкратного чемпиона мира по хоккею Даниса Зарипова (пять). Сегодня, 21 мая, железнодорожники победили казанский «Ак Барс» (3:2, 4-2) в финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
21 мая 2026, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Сурин (Кирьянов, Красковский) – 04:05 (5x5)     0:2 Сурин (Красковский, Кирьянов) – 13:55 (5x5)     0:3 Шалунов – 52:30 (5x5)     1:3 Тодд (Лямкин, Барабанов) – 54:27 (5x5)     2:3 Лямкин (Барабанов, Миллер) – 57:08 (5x5)    

Береглазов взял свой первый Кубок Гагарина в 2016 году вместе с магнитогорским «Металлургом», потом он становился обладателем трофея в составе омского «Авангарда» в 2021 и в 2025 году с «Локомотивом».

В этом плей-офф Алексей провёл 22 матчей, в которых отметился одной заброшенной шайбой и семью результативными передачами при показателе полезности «+9».

Материалы по теме
Великий «Локомотив»! Великий Хартли! Ярославль — снова обладатель Кубка Гагарина
Видео
Великий «Локомотив»! Великий Хартли! Ярославль — снова обладатель Кубка Гагарина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android