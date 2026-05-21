Игроки «Ак Барса» получили серебряные медали Кубка Гагарина

Игроков казанского «Ак Барса» наградили серебряными медалями Кубка Гагарина. Команда из столицы Татарстана в шести матчах финальной серии уступила ярославскому «Локомотиву».

Для «Ак Барса» этот финал Кубка Гагарина стал пятым в истории. Казанцы являются победителем двух первых розыгрышей турнира в 2009 и 2010 годах. В 2015 и 2023 годах «Ак Барс» проиграл в решающей серии СКА и ЦСКА соответственно.

Для «Локомотива» этот Кубок Гагарина оказался вторым подряд, в 2025 году ярославцы одолели челябинский «Трактор» в пяти матчах. Кроме того, ярославцы вышли в финал турнира в третий раз подряд: в 2024-м уступили в финальной серии «Металлургу».