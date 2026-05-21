Игроки «Ак Барса» получили серебряные медали Кубка Гагарина
Игроков казанского «Ак Барса» наградили серебряными медалями Кубка Гагарина. Команда из столицы Татарстана в шести матчах финальной серии уступила ярославскому «Локомотиву».
Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
21 мая 2026, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Сурин (Кирьянов, Красковский) – 04:05 (5x5) 0:2 Сурин (Красковский, Кирьянов) – 13:55 (5x5) 0:3 Шалунов – 52:30 (5x5) 1:3 Тодд (Лямкин, Барабанов) – 54:27 (5x5) 2:3 Лямкин (Барабанов, Миллер) – 57:08 (5x5)
Для «Ак Барса» этот финал Кубка Гагарина стал пятым в истории. Казанцы являются победителем двух первых розыгрышей турнира в 2009 и 2010 годах. В 2015 и 2023 годах «Ак Барс» проиграл в решающей серии СКА и ЦСКА соответственно.
Для «Локомотива» этот Кубок Гагарина оказался вторым подряд, в 2025 году ярославцы одолели челябинский «Трактор» в пяти матчах. Кроме того, ярославцы вышли в финал турнира в третий раз подряд: в 2024-м уступили в финальной серии «Металлургу».
