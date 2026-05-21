Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Видео: вручение Кубка Гагарина «Локомотиву»

Видео: вручение Кубка Гагарина «Локомотиву»
Комментарии

Ярославскому «Локомотиву» вручили Кубок Гагарина после победы в шестом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 над казанским «Ак Барсом» (3:2, 4-2).

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
21 мая 2026, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Сурин (Кирьянов, Красковский) – 04:05 (5x5)     0:2 Сурин (Красковский, Кирьянов) – 13:55 (5x5)     0:3 Шалунов – 52:30 (5x5)     1:3 Тодд (Лямкин, Барабанов) – 54:27 (5x5)     2:3 Лямкин (Барабанов, Миллер) – 57:08 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Отметим, что «Локомотив» стал обладателем Кубка Гагарина второй год подряд. В прошлом сезоне ярославцы одержали победу над челябинским «Трактором» в финальной серии со счётом 4-1.

На стадии полуфиналов «Локомотив» в семи встречах сломил сопротивление омского «Авангарда», отыгравшись по ходу серии со счёта 1-3. «Ак Барс» в пяти матчах (4-1) оказался сильнее магнитогорского «Металлурга».

Материалы по теме
Великий «Локомотив»! Великий Хартли! Ярославль — снова обладатель Кубка Гагарина
Видео
Великий «Локомотив»! Великий Хартли! Ярославль — снова обладатель Кубка Гагарина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android