Видео: вручение Кубка Гагарина «Локомотиву»

Ярославскому «Локомотиву» вручили Кубок Гагарина после победы в шестом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 над казанским «Ак Барсом» (3:2, 4-2).

Отметим, что «Локомотив» стал обладателем Кубка Гагарина второй год подряд. В прошлом сезоне ярославцы одержали победу над челябинским «Трактором» в финальной серии со счётом 4-1.

На стадии полуфиналов «Локомотив» в семи встречах сломил сопротивление омского «Авангарда», отыгравшись по ходу серии со счёта 1-3. «Ак Барс» в пяти матчах (4-1) оказался сильнее магнитогорского «Металлурга».