Александр Радулов и Максим Шалунов стали трёхкратными обладателями Кубка Гагарина

Сегодня, 21 мая, ярославский «Локомотив» стал обладателем Кубка Гагарина сезона-2025/2026, победив в шестом матче финальной серии казанский «Ак Барс» (3:2). Общий счёт в серии – 4-2 в пользу железнодорожников. Таким образом, звёздные нападающие победителей Александр Радулов и Максим Шалунов в третий раз за свою карьеру оказались чемпионами КХЛ.
Также свой третий Кубок Гагарина в качестве тренеров выиграли Сергей Звягин (2016, 2021, 2026) и Майк Пелино (2014, 2016, 2026), входящие в тренерский штаб Боба Хартли.
В завершившемся плей-офф на счету 39-летнего Радулова 17 (6+11) очков в 22 играх. 33-летний Шалунов провёл также 22 матча в завершившемся розыгрыше Кубка Гагарина, в которых набрал 14 (8+6) очков. На счету Максима победный гол в сегодняшней встрече.
- 21 мая 2026
