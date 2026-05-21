Александр Радулов и Максим Шалунов стали трёхкратными обладателями Кубка Гагарина

Александр Радулов и Максим Шалунов стали трёхкратными обладателями Кубка Гагарина
Сегодня, 21 мая, ярославский «Локомотив» стал обладателем Кубка Гагарина сезона-2025/2026, победив в шестом матче финальной серии казанский «Ак Барс» (3:2). Общий счёт в серии – 4-2 в пользу железнодорожников. Таким образом, звёздные нападающие победителей Александр Радулов и Максим Шалунов в третий раз за свою карьеру оказались чемпионами КХЛ.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
21 мая 2026, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Сурин (Кирьянов, Красковский) – 04:05 (5x5)     0:2 Сурин (Красковский, Кирьянов) – 13:55 (5x5)     0:3 Шалунов – 52:30 (5x5)     1:3 Тодд (Лямкин, Барабанов) – 54:27 (5x5)     2:3 Лямкин (Барабанов, Миллер) – 57:08 (5x5)    

Также свой третий Кубок Гагарина в качестве тренеров выиграли Сергей Звягин (2016, 2021, 2026) и Майк Пелино (2014, 2016, 2026), входящие в тренерский штаб Боба Хартли.

В завершившемся плей-офф на счету 39-летнего Радулова 17 (6+11) очков в 22 играх. 33-летний Шалунов провёл также 22 матча в завершившемся розыгрыше Кубка Гагарина, в которых набрал 14 (8+6) очков. На счету Максима победный гол в сегодняшней встрече.

Великий «Локомотив»! Великий Хартли! Ярославль — снова обладатель Кубка Гагарина
Великий «Локомотив»! Великий Хартли! Ярославль — снова обладатель Кубка Гагарина
