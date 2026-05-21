«Ак Барс» обратился к болельщикам после поражения в финале Кубка Гагарина
Казанский «Ак Барс» в своём телеграм-канале опубликовал обращение к болельщикам клуба после проигранной финальной серии Кубка Гагарина ярославскому «Локомотиву» (2-4).
Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
21 мая 2026, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Сурин (Кирьянов, Красковский) – 04:05 (5x5) 0:2 Сурин (Красковский, Кирьянов) – 13:55 (5x5) 0:3 Шалунов – 52:30 (5x5) 1:3 Тодд (Лямкин, Барабанов) – 54:27 (5x5) 2:3 Лямкин (Барабанов, Миллер) – 57:08 (5x5)
«Вы были с нами на протяжении всего пути. Радовались ярким победам и переживали обидные поражения. Вы вдохновляли нас на новые подвиги. Вместе с вами мы прошли через многое.
Мы обязательно вернёмся сильнее и снова отправимся в этот путь вместе. Спасибо, лучшие болельщики», — сказано в заявлении.
В последний раз «Ак Барс» играл в финале Кубка Гагарина в 2023 году, когда уступил ЦСКА (3-4). В 2015 году казанцы проиграли в решающей серии СКА (1-4), а в 2009 и 2010 годах стали первыми обладателями трофея.
