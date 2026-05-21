«Ак Барс» обратился к болельщикам после поражения в финале Кубка Гагарина

Казанский «Ак Барс» в своём телеграм-канале опубликовал обращение к болельщикам клуба после проигранной финальной серии Кубка Гагарина ярославскому «Локомотиву» (2-4).

«Вы были с нами на протяжении всего пути. Радовались ярким победам и переживали обидные поражения. Вы вдохновляли нас на новые подвиги. Вместе с вами мы прошли через многое.

Мы обязательно вернёмся сильнее и снова отправимся в этот путь вместе. Спасибо, лучшие болельщики», — сказано в заявлении.

В последний раз «Ак Барс» играл в финале Кубка Гагарина в 2023 году, когда уступил ЦСКА (3-4). В 2015 году казанцы проиграли в решающей серии СКА (1-4), а в 2009 и 2010 годах стали первыми обладателями трофея.