Егор Сурин поделился эмоциями после завоевания Кубка Гагарина
Нападающий ярославского «Локомотива» Егор Сурин прокомментировал победу своей команды в Кубке Гагарина—2025/2026. Сегодня, 21 мая, ярославцы победили в шестом матче финальной серии казанский «Ак Барс» (3:2). Общий счёт в серии стал 4-2 в пользу железнодорожников. В этой встрече 19-летний Сурин оформил дубль.
Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
21 мая 2026, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Сурин (Кирьянов, Красковский) – 04:05 (5x5) 0:2 Сурин (Красковский, Кирьянов) – 13:55 (5x5) 0:3 Шалунов – 52:30 (5x5) 1:3 Тодд (Лямкин, Барабанов) – 54:27 (5x5) 2:3 Лямкин (Барабанов, Миллер) – 57:08 (5x5)
«Я в шоке, один из самых тяжёлых моих сезонов. Впервые у меня такой длинный сезон. Серия с Омском, Казанью – что-то невероятное! Повторили наш прошлогодний успех, это дорогого стоит, спасибо парням, нет эмоций», — передаёт слова Сурина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
Отметим, что Сурин вместе с «Локомотивом» выиграл свой второй Кубок Гагарина подряд. В завершившемся плей-офф на его счету 8 (3+5) очков в 22 встречах.
