Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Егор Сурин поделился эмоциями после завоевания Кубка Гагарина

Егор Сурин поделился эмоциями после завоевания Кубка Гагарина
Комментарии

Нападающий ярославского «Локомотива» Егор Сурин прокомментировал победу своей команды в Кубке Гагарина—2025/2026. Сегодня, 21 мая, ярославцы победили в шестом матче финальной серии казанский «Ак Барс» (3:2). Общий счёт в серии стал 4-2 в пользу железнодорожников. В этой встрече 19-летний Сурин оформил дубль.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
21 мая 2026, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Сурин (Кирьянов, Красковский) – 04:05 (5x5)     0:2 Сурин (Красковский, Кирьянов) – 13:55 (5x5)     0:3 Шалунов – 52:30 (5x5)     1:3 Тодд (Лямкин, Барабанов) – 54:27 (5x5)     2:3 Лямкин (Барабанов, Миллер) – 57:08 (5x5)    

«Я в шоке, один из самых тяжёлых моих сезонов. Впервые у меня такой длинный сезон. Серия с Омском, Казанью – что-то невероятное! Повторили наш прошлогодний успех, это дорогого стоит, спасибо парням, нет эмоций», — передаёт слова Сурина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Отметим, что Сурин вместе с «Локомотивом» выиграл свой второй Кубок Гагарина подряд. В завершившемся плей-офф на его счету 8 (3+5) очков в 22 встречах.

Материалы по теме
Великий «Локомотив»! Великий Хартли! Ярославль — снова обладатель Кубка Гагарина
Видео
Великий «Локомотив»! Великий Хартли! Ярославль — снова обладатель Кубка Гагарина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android