Егор Сурин поделился эмоциями после завоевания Кубка Гагарина

Нападающий ярославского «Локомотива» Егор Сурин прокомментировал победу своей команды в Кубке Гагарина—2025/2026. Сегодня, 21 мая, ярославцы победили в шестом матче финальной серии казанский «Ак Барс» (3:2). Общий счёт в серии стал 4-2 в пользу железнодорожников. В этой встрече 19-летний Сурин оформил дубль.

«Я в шоке, один из самых тяжёлых моих сезонов. Впервые у меня такой длинный сезон. Серия с Омском, Казанью – что-то невероятное! Повторили наш прошлогодний успех, это дорогого стоит, спасибо парням, нет эмоций», — передаёт слова Сурина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Отметим, что Сурин вместе с «Локомотивом» выиграл свой второй Кубок Гагарина подряд. В завершившемся плей-офф на его счету 8 (3+5) очков в 22 встречах.