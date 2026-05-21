Михаил Дегтярёв поздравил «Локомотив» с победой в Кубке Гагарина

Министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв поздравил ярославский «Локомотив» с победой в финале Кубка Гагарина — 2026. Сегодня, 21 мая, железнодорожники обыграли казанский «Ак Барс» (3:2, 4-2) в финальной серии плей-офф КХЛ.

«Поздравляю ярославский «Локомотив» с победой в Кубке Гагарина.

Второй чемпионский титул подряд — показатель высокого уровня команды и большой системной работы клуба. Финальная серия с «Ак Барсом» получилась напряжённой и интригующей, с хоккеем мирового класса. За исходом состязания следила вся страна, а Казань на время финала превратилась в настоящую хоккейную столицу.

«Локомотив» заслуженно подтвердил статус сильнейшего клуба России», — написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.