Михаил Дегтярёв поздравил «Локомотив» с победой в Кубке Гагарина
Министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв поздравил ярославский «Локомотив» с победой в финале Кубка Гагарина — 2026. Сегодня, 21 мая, железнодорожники обыграли казанский «Ак Барс» (3:2, 4-2) в финальной серии плей-офф КХЛ.
Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
21 мая 2026, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Сурин (Кирьянов, Красковский) – 04:05 (5x5) 0:2 Сурин (Красковский, Кирьянов) – 13:55 (5x5) 0:3 Шалунов – 52:30 (5x5) 1:3 Тодд (Лямкин, Барабанов) – 54:27 (5x5) 2:3 Лямкин (Барабанов, Миллер) – 57:08 (5x5)
«Поздравляю ярославский «Локомотив» с победой в Кубке Гагарина.
Второй чемпионский титул подряд — показатель высокого уровня команды и большой системной работы клуба. Финальная серия с «Ак Барсом» получилась напряжённой и интригующей, с хоккеем мирового класса. За исходом состязания следила вся страна, а Казань на время финала превратилась в настоящую хоккейную столицу.
«Локомотив» заслуженно подтвердил статус сильнейшего клуба России», — написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.
