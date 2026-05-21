«В этом году было спокойнее». Сурин — о двух подряд финалах Кубка Гагарина

Нападающий «Локомотива» Егор Сурин, забросивший две шайбы в решающем матче финальной серии Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (3:2, 4-2) заявил, что в этом сезоне победа досталась его команде спокойнее.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
21 мая 2026, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Сурин (Кирьянов, Красковский) – 04:05 (5x5)     0:2 Сурин (Красковский, Кирьянов) – 13:55 (5x5)     0:3 Шалунов – 52:30 (5x5)     1:3 Тодд (Лямкин, Барабанов) – 54:27 (5x5)     2:3 Лямкин (Барабанов, Миллер) – 57:08 (5x5)    

— Сравните эту победу с прошлогодней.
— В этом году мне было спокойнее, знал, как себя готовить. В том сезоне было много нервяка перед решающей игрой 21 мая, сегодня нормально реагировал, — передаёт слова Сурина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

В финале Кубка Гагарина прошлого сезона «Локомотив» в пяти матчах переиграл челябинский «Трактор», а годом ранее в решающей серии уступил «Металлургу» (0-4).

