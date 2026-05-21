«В этом году было спокойнее». Сурин — о двух подряд финалах Кубка Гагарина

Нападающий «Локомотива» Егор Сурин, забросивший две шайбы в решающем матче финальной серии Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (3:2, 4-2) заявил, что в этом сезоне победа досталась его команде спокойнее.

— Сравните эту победу с прошлогодней.

— В этом году мне было спокойнее, знал, как себя готовить. В том сезоне было много нервяка перед решающей игрой 21 мая, сегодня нормально реагировал, — передаёт слова Сурина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

В финале Кубка Гагарина прошлого сезона «Локомотив» в пяти матчах переиграл челябинский «Трактор», а годом ранее в решающей серии уступил «Металлургу» (0-4).