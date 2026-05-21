Сурин — о дубле в шестой игре финала: чуечка была, что забью

Нападающий «Локомотива» Егор Сурин прокомментировал дубль, оформленный в решающем матче финальной серии Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (3:2, 4-3).

— Два гола в первом периоде забили, была чуйка перед матчем, что сегодня всё решится?
— Чуечка была, что, может быть, забью. Слава богу, что так произошло.

— В серии с «Авангардом» забили, сегодня – дубль, который предрешил исход.
— Не надо выделять одних игроков как-то. Если бы не эти ребята, болельщики, то у нас ничего бы не получилось. С Омском все болели и поддерживали до конца, — сказал Сурин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

19-летний Сурин в 22 встречах плей-офф забросил три шайбы и отдал пять результативных передач.

В финале Кубка Гагарина прошлого сезона «Локомотив» в пяти матчах переиграл челябинский «Трактор», а годом ранее в решающей серии уступил «Металлургу» (0-4).

