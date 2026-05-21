Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли объявил о завершении карьеры

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли после победы в Кубке Гагарина объявил, что завершает тренерскую карьеру.

— Боб, ещё один сезон!

— Нет-нет, я закончил.

— Почему?

— Я слишком стар, слишком стар, — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

65-летний Хартли пришёл в «Локомотив» летом 2025 года. До этого канадец уже работал в России: с 2018 по 2022 год тренировал омский «Авангард», с которым выиграл Кубок Гагарина в 2021 году. Хартли стал четвёртым тренером, сумевшим взять трофей с двумя командами.

Также в послужном списке Хартли работа в сборной Латвии, «Калгари Флэймз», «Цюрих Лайонс», «Атланте Трэшерз», «Колорадо Эвеланш», «Херши Бэрс», «Корнуолл Эйсез» и «Лаваль Титан». С «Колорадо» в 2001 году выиграл Кубок Стэнли.