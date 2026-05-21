Сурин — о решающем матче в Казани: хотел когда-то выиграть кубок в гостях

Нападающий ярославского «Локомотива» Егор Сурин после победы в шестом матче финальной серии плей-офф КХЛ над казанским «Ак Барсом» (3:2, 4-2) заявил, что хотел выиграть трофей в гостях. Встреча, по итогам которой железнодорожники стали обладателями Кубка Гагарина, проходила в Казани на стадионе «Татнефть-Арена».

— Не обидно выигрывать трофей на выезде?

— Хотел когда-то выиграть в гостях, интересно, как ты едешь домой с кубком, сейчас узнаем, — сказал Сурин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Отметим, что «Локомотив» стал обладателем Кубка Гагарина второй год подряд. В прошлом сезоне ярославцы одержали победу над челябинским «Трактором» в финальной серии со счётом 4-1.