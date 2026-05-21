Сурин — о решающем матче в Казани: хотел когда-то выиграть кубок в гостях
Поделиться
Нападающий ярославского «Локомотива» Егор Сурин после победы в шестом матче финальной серии плей-офф КХЛ над казанским «Ак Барсом» (3:2, 4-2) заявил, что хотел выиграть трофей в гостях. Встреча, по итогам которой железнодорожники стали обладателями Кубка Гагарина, проходила в Казани на стадионе «Татнефть-Арена».
Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
21 мая 2026, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Сурин (Кирьянов, Красковский) – 04:05 (5x5) 0:2 Сурин (Красковский, Кирьянов) – 13:55 (5x5) 0:3 Шалунов – 52:30 (5x5) 1:3 Тодд (Лямкин, Барабанов) – 54:27 (5x5) 2:3 Лямкин (Барабанов, Миллер) – 57:08 (5x5)
— Не обидно выигрывать трофей на выезде?
— Хотел когда-то выиграть в гостях, интересно, как ты едешь домой с кубком, сейчас узнаем, — сказал Сурин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.
Отметим, что «Локомотив» стал обладателем Кубка Гагарина второй год подряд. В прошлом сезоне ярославцы одержали победу над челябинским «Трактором» в финальной серии со счётом 4-1.
Материалы по теме
Комментарии
- 22 мая 2026
-
00:28
-
00:18
-
00:18
-
00:14
-
00:02
-
00:00
- 21 мая 2026
-
23:58
-
23:57
-
23:56
-
23:55
-
23:52
-
23:52
-
23:49
-
23:48
-
23:47
-
23:45
-
23:45
-
23:42
-
23:40
-
23:39
-
23:39
-
23:38
-
23:36
-
23:32
-
23:31
-
23:29
-
23:26
-
23:25
-
23:24
-
23:24
-
23:21
-
23:21
-
23:19
-
23:16
-
23:16