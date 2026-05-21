«Самое важное спасение в истории». КХЛ — о падении Мельничука с Кубком Гагарина
Сегодня, 21 мая, ярославский «Локомотив» стал обладателем Кубка Гагарина сезона-2025/2026, победив в шестом матче финальной серии казанский «Ак Барс» (3:2). Общий счёт в серии – 4-2 в пользу железнодорожников. Во время празднования запасной голкипер ярославцев Алексей Мельничук поскользнулся и упал во время подъёма кубка над головой, однако сумел не выронить трофей из рук. КХЛ забавно отреагировала на этот момент.
Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
21 мая 2026, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Сурин (Кирьянов, Красковский) – 04:05 (5x5) 0:2 Сурин (Красковский, Кирьянов) – 13:55 (5x5) 0:3 Шалунов – 52:30 (5x5) 1:3 Тодд (Лямкин, Барабанов) – 54:27 (5x5) 2:3 Лямкин (Барабанов, Миллер) – 57:08 (5x5)
«Алексей Мельничук не сыграл ни одного полного матча в плей-офф 2026, но сделал, наверно, самое важное спасение в истории КХЛ!» — прокомментировал эпизод официальный телеграм-канал лиги.
Отметим, что «Локомотив» стал обладателем Кубка Гагарина второй сезон подряд.
