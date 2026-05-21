Защитник «Локомотива» Черепанов: по противостоянию с «Авангардом» нужно снимать фильм
Защитник «Локомотива» Никита Черепанов прокомментировал победу над «Ак Барсом» (3:2, 4-2) в шестом матче финальной серии плей-офф КХЛ. По итогам этой игры ярославский клуб стал обладателем Кубка Гагарина.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
21 мая 2026, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Сурин (Кирьянов, Красковский) – 04:05 (5x5)     0:2 Сурин (Красковский, Кирьянов) – 13:55 (5x5)     0:3 Шалунов – 52:30 (5x5)     1:3 Тодд (Лямкин, Барабанов) – 54:27 (5x5)     2:3 Лямкин (Барабанов, Миллер) – 57:08 (5x5)    

— У меня есть много знакомых, которые тоже по два кубка выигрывали и говорили, что осознание в полной степени приходит потом. Я счастлив. Мне больше сказать нечего.

— Насколько гол в финале был важен лично для вас?
— Главное, что мы в итоге победили. Всё остальное неважно.

— Как оцените игру Даниила Исаева?
— Фантастика.

— Какие эмоции испытывали, когда «Ак Барс» сделал счёт 3:2?
— Никаких. Просто настраивались на следующую смену, что нам нужно делать. Обращали внимание на детали, моменты.

— Не нервничали?
— Нервничали, что уж тут кривить душой. Но это наша работа, как есть, так и есть. Слава богу, что победили.

— Артур Каюмов не попал по пустым воротам…
— Бывает.

— Серия с «Авангардом» насколько была важна для набора уверенности?
— Возможно, нужно снимать фильм по этому противостоянию. Потому что, как говорил классик, в Голливуде такого ещё не придумали, — сказал Черепанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

