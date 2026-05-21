Защитник «Локомотива» Черепанов: по противостоянию с «Авангардом» нужно снимать фильм

Защитник «Локомотива» Никита Черепанов прокомментировал победу над «Ак Барсом» (3:2, 4-2) в шестом матче финальной серии плей-офф КХЛ. По итогам этой игры ярославский клуб стал обладателем Кубка Гагарина.

— У меня есть много знакомых, которые тоже по два кубка выигрывали и говорили, что осознание в полной степени приходит потом. Я счастлив. Мне больше сказать нечего.

— Насколько гол в финале был важен лично для вас?

— Главное, что мы в итоге победили. Всё остальное неважно.

— Как оцените игру Даниила Исаева?

— Фантастика.

— Какие эмоции испытывали, когда «Ак Барс» сделал счёт 3:2?

— Никаких. Просто настраивались на следующую смену, что нам нужно делать. Обращали внимание на детали, моменты.

— Не нервничали?

— Нервничали, что уж тут кривить душой. Но это наша работа, как есть, так и есть. Слава богу, что победили.

— Артур Каюмов не попал по пустым воротам…

— Бывает.

— Серия с «Авангардом» насколько была важна для набора уверенности?

— Возможно, нужно снимать фильм по этому противостоянию. Потому что, как говорил классик, в Голливуде такого ещё не придумали, — сказал Черепанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.