Сурин — об Исаеве: надеюсь, он всегда будет с нами

Нападающий «Локомотива» Егор Сурин после победы в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина — 2026 над казанским «Ак Барсом» (3:2, 4-2) высказался об игре голкипера ярославской команды Даниила Исаева.

— Исаев стал самым ценным игроком плей-офф, скажите пару слов о его игре.

— Слава богу, он у нас есть. Это лучший вратарь, слов нет больше. Надеюсь, он всегда будет с нами, — сказал Сурин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

В минувшем регулярном чемпионате 26-летний вратарь провёл 56 игр, в которых одержал 30 побед при коэффициенте надёжности 1,89 и 92,7% отражённых бросков. Также на его счету семь матчей «на ноль». В плей-офф он провёл 21 игру, 15 из которых завершились победой. Коэффициент надёжности — 1,70 и 93,2% отражённых бросков.