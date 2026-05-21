Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Боб Хартли прокомментировал завоевание Кубка Гагарина с «Локомотивом»

Боб Хартли прокомментировал завоевание Кубка Гагарина с «Локомотивом»
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался после победы в финальной серии Кубка Гагарина над казанским «Ак Барсом» (4-2).

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
21 мая 2026, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Сурин (Кирьянов, Красковский) – 04:05 (5x5)     0:2 Сурин (Красковский, Кирьянов) – 13:55 (5x5)     0:3 Шалунов – 52:30 (5x5)     1:3 Тодд (Лямкин, Барабанов) – 54:27 (5x5)     2:3 Лямкин (Барабанов, Миллер) – 57:08 (5x5)    

— Это просто невероятно, особенно когда ты ведёшь 3:0, а потом счёт становится 3:2. Я никогда не видел более длинной минуты, чем последняя минута этого матча.

— Можете сравнить это чемпионство с предыдущими?
— Это мой восьмой кубок, все чемпионства совершенно разные. Кроме разве что великолепного празднования в конце. Я очень счастлив, что мы прошли через все трудности, с которыми столкнулись в этом сезоне, и наконец-то были за это вознаграждены. Мне очень повезло, что я смог поработать тренером «Локомотива», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

После матча Хартли заявил, что завершает карьеру.

Материалы по теме
Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли объявил о завершении карьеры
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android