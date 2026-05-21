Боб Хартли прокомментировал завоевание Кубка Гагарина с «Локомотивом»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался после победы в финальной серии Кубка Гагарина над казанским «Ак Барсом» (4-2).

— Это просто невероятно, особенно когда ты ведёшь 3:0, а потом счёт становится 3:2. Я никогда не видел более длинной минуты, чем последняя минута этого матча.

— Можете сравнить это чемпионство с предыдущими?

— Это мой восьмой кубок, все чемпионства совершенно разные. Кроме разве что великолепного празднования в конце. Я очень счастлив, что мы прошли через все трудности, с которыми столкнулись в этом сезоне, и наконец-то были за это вознаграждены. Мне очень повезло, что я смог поработать тренером «Локомотива», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

После матча Хартли заявил, что завершает карьеру.