Президент КХЛ Алексей Морозов подвёл итоги сезона лиги

Президент КХЛ Алексей Морозов после окончания финальной серии Кубка Гагарина высказался о прошедшем сезоне в лиге.

— Какие первые выводы по итогам сезона сделаете?
— Цифрами довольны, установили несколько рекордов: посещаемость, просмотры на ТВ, вовлечённость в жизнь КХЛ. Сам сезон был интересный, непредсказуемый. В плей-офф команды показали боевой хоккей. Сейчас параллельно включали чемпионат мира, наш хоккей смотрелся динамично, ребята бились, старались, «Ак Барс» не сдавался, но этого не хватило. Поздравляем «Локомотив», это дубль. Когда у команды такой опыт, это играет большую роль, — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

«Локомотив» стал победителем Кубка Гагарина второй год кряду, переиграв казанский «Ак Барс» (4-2).

